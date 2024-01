V Golobinjeku zagorela hiša in osebno vozilo

Mirna Peč, 18. januarja - Nekaj po polnoči sta v Golobinjeku zagorela stanovanjski in pomožni objekt in osebno vozilo. V požaru je bilo poškodovano ostrešje hiše in zunanja stena pomožnega objekta, osebno vozilo je bilo uničeno. V požaru ni bilo poškodovanih, nastala je velika premoženjska škoda, so sporočili z novomeške policijske uprave.