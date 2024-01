V Nemčiji novi protesti proti skrajni desnici

Berlin, 18. januarja - V Berlinu in Freiburgu je v sredo zvečer več tisoč ljudi protestiralo proti skrajni desnici. Demonstranti so se na ulice podali nekaj dni po razkritju tajnega srečanja skrajnih desničarjev v Potsdamu, na katerem so razpravljali o načrtu za množičen izgon ljudi iz Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.