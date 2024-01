Vreme: Sprva oblačno in deževno

V drugem delu noči na petek se bodo spet začele pojavljati padavine. Do jutra se bodo razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo v notranjosti spustila do nižin. Začel bo pihati severovzhodnik, zjutraj na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 8 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno s padavinami in sneženjem v notranjosti, padavine bodo popoldne od severovzhoda ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ki bo popoldne slabel, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Popoldanske temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do okoli 5 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od petka zjutraj do noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu iz Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Obeti: V noči na soboto se bo razjasnilo in čez dan bo jasno. Jutro bo hladno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka, le zjutraj še zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo in po nekaterih nižinah lahko megleno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z več ciklonskimi jedri. Vremenska fronta se južno od nas pomika nad Balkan, izrazita hladna fronta pa se od severozahoda pomika proti Alpam. Nad naše kraje z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka zelo vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo predvsem v sosednjih krajih Hrvaške, Italije in Avstrijske Koroške sprva občasno deževalo, padavine bodo dopoldne ponehale. Predvsem v krajih vzhodno od nas se bo oblačnost lahko trgala. V petek bo oblačno. Do jutra se bo od severa močno ohladilo, meja sneženja se bo ob padavinah v celinskih predelih spustila do nižin. Padavine bodo dopoldne od severovzhoda slabele in popoldne povsod ponehale. Ob severnem Jadranu bo zapihala močna, v Kvarnerju zelo močna burja, ponekod drugod severovzhodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena zmerno obremenilen. V noči na petek in v petek dopoldne bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. Priporoča se večjo previdnost, dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil. V petek popoldne bo vremenska obremenitev popustila.