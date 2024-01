Pakistan izvedel zračne napade na Iran

Islamabad, 18. januarja - Pakistan je danes sporočil, da je izvedel zračne napade na položaje oboroženih skupin v Iranu, potem ko so iranske sile v torek napadle pakistansko ozemlje. Iranski državni mediji so medtem poročali o eksplozijah na jugovzhodu države, v katerih so bile ubite tri ženske in štirje otroci, poročajo tuje tiskovne agencije.