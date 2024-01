Katar prvi v osmini finala na azijskem prvenstvu

Doha, 17. januarja - Nogometaši Katarja so se prvi uvrstili v osmino finala na azijskem prvenstvu. Gostitelji letošnjega celinskega prvenstva so pred 55.000 gledalci v Al Khoru premagali Tadžikistan z 1:0, edini gol je dosegel Akram Afif v 17. minuti. Na drugi tekmi sta se Libanon in Kitajska razšla brez golov.