Vreme: Ponoči in jutri bo oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 17. januarja - Ponoči in zjutraj bo oblačno z občasnimi padavinami. Predvsem v višjih legah južne in severovzhodne Slovenije bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od pet do deset, na severu okoli nič stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva oblačno in deževno. Dopoldne bodo padavine oslabele in popoldne prehodno ponehale, predvsem na vzhodu se bo oblačnost lahko trgala. Jugozahodnik bo nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na severozahodu okoli pet stopinj Celzija.

Obeti: V drugem delu noči na petek se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Hitro se bo ohladilo, meja sneženja se bo v notranjosti zjutraj spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Padavine bodo v petek popoldne ponehale. V soboto se bo razjasnilo. Jutro bo hladno, po nekaterih nižinah je možna megla. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje s središčem nad zahodno Evropo. Naši kraji so pod vplivom tople fronte, priteka vse toplejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma oblačno in v krajih zahodno in južno od nas deževno. Pihal bo jugozahodnik, v Kvarnerju in Istri okrepljen jugo. V četrtek bo predvsem v sosednjih pokrajinah Hrvaške, Italije in Avstrije občasno deževalo, ponekod bo vetrovno. Padavine bodo dopoldne slabele in čez dan marsikje ponehale. Predvsem na avstrijskem Štajerskem in na Madžarskem se bo oblačnost lahko trgala.