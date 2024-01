Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 17. januarja - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP danes nazadoval za 0,29 odstotka na 1280,88 točke. Med blue chipi so najbolj zdrsnile delnice Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje, za več kot 0,80 odstotka. Skupni promet je dosegel 709.331 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so prispevale 288.236 evrov.