Policija prijela v Novi Gorici pobeglega pripornika in ga privedla v pripor

Ljubljana, 17. januarja - Policija je prijela pripornika, ki je v torek popoldne pobegnil iz novogoriškega oddelka Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Pripornika, po poročanju portala N1 gre za Ireneja Bizjaka, so privedli nazaj v zavod, so še sporočili z uprave.