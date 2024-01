V nesreči na pomurski avtocesti umrl voznik tovornjaka, avtocesta bo zaprta predvidoma do 16. ure

Sveti Jurij ob Ščavnici, 17. januarja - Na pomurski avtocesti se je okoli 9.10 med Vučjo vasjo in Dragotinci v smeri Maribora prevrnilo tovorno vozilo in prebilo zaščitno ograjo. Voznik, 52-letni državljan Ukrajine, je na kraju umrl, je za STA povedal vodja Postaje prometne policije MS Peter Režonja. Gre za prvo žrtev pomurskih cest letos.

Avtocesta je zaprta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Mariboru in bo predvidoma zaprta do 16.00, poroča prometnoinformacijski center. Proti Murski Soboti je zaprt prehitevalni pas. Obvoz proti Mariboru je za vsa vozila Radenci-Gornja Radgona-Lenart.

Režonja je pojasnil, da se je na pomurski avtocesti okoli 9.10 med Vučjo vasjo in Dragotinci v smeri Maribora prevrnilo tovorno vozilo, ki je prebilo tudi zaščitno ograjo. Voznik je po besedah policistov vozil skupino vozil, sestavljeno iz tovornega vlečnega vozila in polpriklopnika. Zapeljal je na desno bankino in nato na vozišče. Ker se je tovorno vozilo prevrnilo na bok, je prebilo varnostno ograjo med voziščema.

Voznik je na kraju nesreče zaradi poškodb umrl. Nastalo je za približno 50 tisoč evrov škode.