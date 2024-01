ZPS operaterje ob spremembah programskih shem poziva k spoštovanju zakonodaje

Ljubljana, 17. januarja - Potrošniki morajo biti o spremembah televizijskih programskih shem skladno z zakonom obveščeni najmanj 30 dni pred uveljavitvijo, so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). To, da brez določenega programa ostanejo "čez noč", po njihovih besedah ni sprejemljivo. Operaterje so pozvali tudi k spremembi sistema ponujanja programov.