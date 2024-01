Umar: Konec leta 2023 izboljšanje gospodarskih kazalnikov

Ljubljana, 17. januarja - Večina razpoložljivih kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za Slovenijo se je ob koncu leta 2023 izboljšala, v najnovejši publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Še vedno sicer ostajajo pod ravnjo izpred enega leta, izjema so gradbeništvo in nekateri segmenti potrošnje.