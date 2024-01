Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zaključila zakonodajno pot

Ljubljana, 17. januarja - Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so jo v DZ vložili v NSi, je zaključila parlamentarni postopek. Na seji odbora DZ za zdravstvo je namreč proti njej glasovalo 10 poslancev iz Svobode, SD in Levice, podprlo pa jo je pet opozicijskih poslancev iz NSi in SDS.