Umrl legendarni igralec Jurij Souček

Ljubljana, 17. januarja - V 95. letu starosti je umrl legendarni slovenski dramski, filmski in televizijski igralec Jurij Souček, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija. Ustvaril je približno 150 gledaliških in skoraj 600 radijskih vlog. Nepozabne so njegove sinhronizacije risanih junakov, kot so Palček Smuk, Pipi in Melkijad ter še mnogi drugi.