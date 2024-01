Na otoku Murter začeli odstranjevati nezakonito zgrajene kampe

Šibenik, 17. januarja - Na hrvaškem otoku Murter so v torek začeli odstranjevati nezakonito zgrajene turistične kampe. Kot prvega med njimi so po poročanju hrvaških medijev začeli odstranjevati kamp, katerega lastnik je bil novembra lani skupaj še s štirimi drugimi osumljenci pridržan zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil.