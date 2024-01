Španci po remiju z Avstrijci izpadli z EP

Berlin, 16. januarja - Avstrijska rokometna reprezentanca, ki jo vodi Celjan Aleš Pajovič, je poskrbela za presenečenje letošnjega evropskega prvenstva v rokometu. Avstrijci so v zadnjem krogu prvega dela prvenstva stare celine v Mannheimu remizirali s Španci (33:33). To pomeni, da so evropski podprvaki iz Španije že končali prvenstvo in ostali brez napredovanja.