Servette in Skelleftea v finalu hokejske lige prvakov

Ljubljana, 16. januarja - Hokejisti švicarskega kluba Servette iz Ženeve ter švedske Skelleftee so finalisti letošnje izvedbe evropske hokejske lige prvakov. Švicarji so v današnji povratni polfinalni tekmi premagali finsko moštvo Lukko Rauma s 3:2, Švedi pa so kljub porazu z 1:2 v skupnem seštevku polfinala ugnali češko ekipo Vitkovice.