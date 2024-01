Kamničanke ligo prvakinj končale s porazom

Potsdam, 16. januarja - Odbojkarice Calcita Volleyja so letošnjo ligo prvakinj končale s šestim porazom. Tokrat so morale na gostovanju priznati premoč nemškemu Potsdamu, ki je bil boljši s 3:0 (28, 10, 18). Potsdam je s tem potrdil drugo mesto v skupini C, je pa edina ekipa, ki so ji Kamničanke odščipnile točko.