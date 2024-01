Študenti FDV vodstvo pozvali k opredelitvi do dogajanja v Gazi

Ljubljana, 16. januarja - Skupina študentov ljubljanske fakultete za družbene vede je danes vodstvo fakultete pozvala k nedvoumni in javni opredelitvi do dogajanja v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece vodi silovito ofenzivo. Od fakultete med drugim pričakujejo, da bo uporabila vse razpoložljive vzvode pritiska, da doseže konec genocida in izraelske okupacije enklave.