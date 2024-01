Osumljenega množičnega morilca iz New Yorka obtožili še četrtega umora

New York, 16. januarja - Tožilstvo ameriške zvezne države New York na Long Islandu je 59-letnega Rexa Heuermanna danes obtožilo umora še četrte žrtve, posmrtne ostanke katere so v letih 2010 in 2011 skupaj z ostalimi odkrili zakopane na plaži Gilgo nedaleč od mesta New York, poroča televizija CNN.