Nekdanjemu ravnatelju za spolni napad in neupravičeno snemanje skoraj štiri leta zapora

Kranj, 16. januarja - Na kranjskem okrožnem sodišču je danes za zaprtimi vrati potekal narok za izrek kazenske sankcije nekdanjemu ravnatelju ene izmed jeseniških šol za spolni napad na desetletno deklico in za neupravičeno slikovno snemanje. Obtoženi je že decembra priznal očitke, danes pa mu je sodišče izreklo kazen treh let in 10 mesecev zapora.