Z razstavo Anke Kočevar in Paola Cossija v novo izvedbo projekta Živel strip! Živela animacija!

Ljubljana, 17. januarja - V Galeriji Centra ilustracije na Stritarjevi v Ljubljani bodo ob 19. uri odprli razstavo stripov in ilustracij Anke Kočevar in Paola Cossija. Postavitev stripovskih ustvarjalcev iz Slovenije in Italije bo tudi tokrat uvod v mednarodni izobraževalno-razstavni projekt Živel strip! Živela animacija!, ki letos začenja svojo 19. izvedbo.