V Grafičnem kabinetu Berlinskih državnih muzejev v času nacizma rešena dela modernizma

Berlin, 20. januarja - V Grafičnem kabinetu Berlinskih državnih muzejev za februar napovedujejo odprtje razstave Rešeni modernizem - mojstrovine od Kirchnerja do Picassa. Predstavljen bo izbor del iz zbirke kabineta, ki so bila leta 1937 rešena pred nacisti. Ti so iz muzejev odstranjevali umetnine, ki so jih označili za izrojeno umetnost.