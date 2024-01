Razgledni stolp v Rogaški Slatini zgrajen do končne višine

Rogaška Slatina, 16. januarja - Razgledni stolp Kristal v Rogaški Slatini je zgrajen do končne višine 106 metrov in v kratkem se obeta objava javnega naročila za opremo, so za STA danes povedali na slatinski občini. Zaključek del in odprtje stolpa za obiskovalce pa sta predvidena spomladi letos.