Ljubljanska borza uvodoma v plusu

Ljubljana, 16. januarja - Ljubljanska borza je trgovalni dan začela pozitivno. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,32 odstotka. Največjo rast beležijo delnice Save Re in Cinkarne Celje, prek enoodstotno. Najbolj prometne so medtem delnice Krke in NLB. S prvimi je bilo doslej za nekaj manj kot 200.000 evrov prometa, z drugimi pa za okoli 100.000 evrov.