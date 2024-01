Sarina Wiegman ostaja na čelu levinj do 2027

London, 16. januarja - Nizozemska trenerka Sarina Wiegman je podaljšala pogodbo na mestu selektorke Angležinj do svetovnega prvenstva 2027, je danes sporočila angleška nogometna zveza. Štiriinpetdesetletnica, ki je na čelo levinj prišla septembra 2021, je z Angležinjami osvojila euro 2022, lani pa jih je popeljala do finala mundiala, kjer so izgubile proti Špankam.