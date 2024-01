Srednji in vzhodni Evropi se po oceni UniCredita obeta triodstotna rast

Dunaj, 17. januarja - Regija srednja in vzhodna Evropa bo letos in prihodnje leto po oceni ekonomistov bančne skupine UniCredit dosegla okoli triodstotno rast, medtem ko bo zahodna Evropa beležila 0,5-odstotno. Letošnje leto bodo tako v EU kot v veliko državah v srednji in vzhodni Evropi zaznamovale volitve, pred katerimi bodo vlade več trošile.