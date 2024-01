Za Srebrno nit spremembe nekaterih trgovcev pri koriščenju popustov diskriminatorne

Ljubljana, 16. januarja - Nedavne spremembe pri trgovcih Spar in Lidl, s katerimi je pot do popustov za osebe brez posebne mobilne aplikacije otežena oz. onemogočena, so diskriminatorne do starejših, so prepričani v združenju Srebrna nit. Ob tem se zavzemajo tako za digitalni kot tudi analogni dostop do popustov.