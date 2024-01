Dallas brez Dončića ugnal pelikane in se z njimi izenačil na lestvici

Dallas, 16. januarja - Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali New Orleans Pelicans s 125:120. Pred dvema dnevoma so proti istemu tekmecu izgubili, po sinočnji zmagi pa so se z njim izenačili na šestem mestu zahodnega dela lige. Zvezdnik Dallasa Luka Dončić zaradi zvitega gležnja ni nastopil še na tretji zaporedni tekmi.