Na območju Preddvora med delom na strehi objekta umrl 22-letni moški

Preddvor, 15. januarja - Na območju Preddvora je popoldne pri izvajanju del na strehi enega izmed objektov umrl 22-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Vzrok smrti še ni znan.