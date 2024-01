Poljaki premagali Ferce, Slovenci in Norvežani v drugi del EP

Berlin, 15. januarja - Poljska moška rokometna reprezentanca je na današnji prvi tekmi tretjega kroga skupinskega dela evropskega prvenstva v Nemčiji premagala Ferske otoke z 32:28 (15:15). V drugi del zaključnega turnirja, ki bo med 17. in 23. januarjem v Hamburgu, so se tako že uvrstili Slovenci in Norvežani, njun medsebojni dvoboj se bo drevi začel ob 20.30.