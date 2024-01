ZPS: Med smučanjem v tujini poskrbite za ustrezno zavarovanje

Ljubljana, 20. januarja - Če radi smučate, je dobro, da nekaj pozornosti namenite razmisleku o tem, ali ste poleg smučarske opreme ustrezno opremljeni tudi z zavarovanjem, če pride do nezgode. Ali in kakšno zavarovanje potrebujete za vijuganje po snegu, je odvisno predvsem od tega, kam potujete. Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so pregledali zavarovanja za smučarje.