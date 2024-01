Festival Ljubljana po klavirskem tekmovanju tudi s tekmovanjem za trobilne zasedbe

Ljubljana, 15. januarja - Na Festivalu Ljubljana so se po mednarodnem klavirskem tekmovanju, ki so ga prvič izvedli lani, odločili pripraviti tudi mednarodno tekmovanje za trobilne kvartete in kvintete. Tekmovanje bo potekalo med 24. februarjem in 1. marcem prihodnje leto v Slovenski filharmoniji, so sporočili s festivala.