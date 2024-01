Predsednica republike z nemškim predsednikom o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini

Berlin, 15. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v Berlinu sešla z nemškim kolegom Frank-Walterjem Steinmeierjem. V ospredju pogovora so bile nujnost dodatne krepitve gospodarskega sodelovanja med državama ter aktualne razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, so sporočili iz predsedničinega urada.