Vreme: Oblačno

Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -2, ob morju okoli 0 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo na Primorskem začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo se bo spet pooblačilo. Jutro bo ponekod še mrzlo. V zahodnih in južnih krajih bo proti jutru začelo deževati. V neprevetrenih dolinah lahko pride do pojava poledice. Padavine se bodo čez dan okrepile in zajele večji del države. Zapihal bo jugozahodni veter.

V četrtek kaže na oblačno in občasno deževno vreme. Več padavin bo v zahodni polovici države. Pihal bo jugozahodni veter. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje, ki se pomika proti jugovzhodu. Nad Alpami in severnim Jadranom je nastal manjši ciklon. Z vetrovi zahodnih smeri doteka nad naše kraje vlažen in malce bolj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih južno in vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti Hrvaške bo lahko občasno rahlo deževalo. Drugod bo dokaj jasno.

V torek se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V Kvarnerju bo pihala povečini šibka burja.