Medvedjev, Gauff v drugem krogu, konec za zmagovalko Wimbledona in Osako

Melbourne, 15. januarja - Rus Danil Medvedjev in Američanka Coco Gauff sta napredovala v drugi krog uvodnega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. V Melbournu sta zmagala tudi Grk Stefanos Cicipas in domačin Alex de Minaur. Nastope sta po prvem krogu končali zmagovalka Wimbledona, Čehinja Marketa Vondroušova, in povratnica Naomi Osaka.