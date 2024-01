V Nemčiji je nebeseda leta 2023 remigracija

Frankfurt, 15. januarja - V Nemčiji so za nebesedo leta 2023 izbrali izraz remigracija, so danes sporočili v Marburgu. Izraz uporabljajo predvsem desne in skrajno desne skupine v okviru zahtev po prisilnih in množičnih deportacijah ljudi z migrantskim ozadjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.