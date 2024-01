Gorski reševalci lani z rekordnim številom posredovanj

Kranj, 15. januarja - Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) je v preteklem letu presegla predlansko rekordno število posredovanj, saj so v gorah posredovali 687-krat (predlani 667), v to številko niso vključene intervencije gorskih reševalcev v času katastrofalnih poplav. Lani je bilo 28 nesreč s smrtnim izidom, kar je deset manj kot predlani, so sporočili iz GRZS.