Med najboljšimi brez sprememb, Đoković ostaja na vrhu

Ljubljana, 15. januarja - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković še naprej vodi na svetovni teniški lestvici ATP. Med prvo deseterico ni prišlo do sprememb, na drugem mestu ostaja Španec Carlos Alcaraz, na tretjem pa Rus Danil Medvedjev. Slovenca Blaž Rola in Bor Artnak sta nekaj malega mest pridobila, a na 444. in 527. mestu ostajata daleč za najboljšimi.