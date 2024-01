Stranka Slovenska skupnost v Italiji z novim vodstvom

Trst, 15. januarja - Stranka slovenske manjšine v Italiji, Slovenska skupnost (SSK), je v soboto na deželnem kongresu v Repnu izvolila novo vodstvo. Za novega predsednika so izbrali Damijana Terpina, politična tajnica stranke je postala Fulvia Premolin. Terpin je po izvolitvi dejal, da svojo vlogo vidi v navezovanju političnih stikov na državni in mednarodni ravni.

Kot je novi predsednik stranke poudaril za italijansko radiotelevizijo Rai, mora Slovenska skupnost znova vzpostaviti vrsto stikov, ki jih je zadnja leta nekoliko zanemarila. Pojasnil je, da želi obnoviti vezi predvsem z italijanskimi strankami v Rimu, ne samo na lokalni ravni, z Južnotirolsko ljudsko stranko, ki je njena največja zaveznica, s Francozi v dolini Aoste, koroškimi Slovenci in predvsem s strankami ter institucijami v Sloveniji.

Te odnose je treba utrditi, da bo stranka bolj povezana z drugimi, da ne bo izolirana, je prepričan Terpin. Nekdanji politični tajnik SSK pri tem računa tudi na svoje izkušnje.

V statutu SSK je zapisano, da ima predsednik predstavniško funkcijo, medtem ko politiko stranke vodi tajnik. Na ta položaj je bila na sobotnem kongresu prvič v zgodovini stranke izvoljena ženska, in sicer nekdanja županja Fulvia Premolin. "Izgleda, da prihaja čas žensk in vesela sem, da sem del tega časa," je dejala za Rai. Povedala je še, da se ji zdi pomembno, da so na kongresu opravili poglobljeno razpravo, iz katere so izšli novi prijemi.

Deželni kongres SSK je za podpredsednico izvolil županjo Števerjana Franco Padovan, za deželnega podtajnika pa Miho Corena iz videmske pokrajine. Poleg tega so izbrali še 14 članov deželnega tajništva, deželni svet, nadzorni odbor in razsodišče.

Stranko je do sobotnega kongresa vodil Peter Močnik, tajnik stranke pa je bil Igor Gabrovec.