Pomurski ekološki kmetovalci odslej združeni v društvu Rodna Grüda

Murska Sobota, 15. januarja - Pomurski ekološki kmetovalci so nedavno ustanovili Društvo ekoloških kmetov Pomurja Rodna Grüda. Kot pravijo, si želijo neposredno povezavo med pridelavo, predelavo in porabo, tudi z gostinstvom in javnimi zavodi, zato so minuli teden pripravili prvo srečanje z njimi. Aktivnosti društva dopolnjuje tudi novoustanovljena zadruga.