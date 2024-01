V zemeljskem plazu v Tanzaniji umrlo več kot 20 rudarjev

Dar es Salaam, 14. januarja - Rudnik Ng'alita na severu Tanzanije je zasul zemeljski plaz, pri tem pa je umrlo več kot 21 ljudi, je danes sporočila predsednica države Samia Suluhu Hasan. "Ti naši rojaki so bili majhni rudarji, ki so poskušali na tem območju zaslužiti za preživetje zase in svoje družine ter prispevati k razvoju našega naroda," je zapisala na omrežju X.