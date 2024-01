Na razdalji drugi naslov za Lucijo Medja, prvak še Miha Šimenc

Planica, 14. januarja - V Planici so se danes za naslove državnega prvaka najboljši slovenski tekači in tekačice na smučeh pomerili še na razdalji v klasičnem koraku. V absolutnih kategorijah sta slavila Miha Šimenc (Logatec) in, tako kot v soboto v sprintu v prostem koraku, Lucija Medja (Bled).