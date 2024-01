Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 14. januarja - Popoldne bo zmerno, na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno. Več sonca bo v severni in severovzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči in zjutraj bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji rahlo deževalo. Po nekaterih nižinah je zjutraj možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -5 do 0, drugod od 0 do 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na severu. Dopoldne ni izključena kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bo predvsem na vzhodu možen rahel sneg. V torek se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V sredo se bo znova pooblačilo, v zahodnih in južnih krajih bo začelo deževati. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Baltikom je središče ciklonskega območja, ki se širi proti srednji Evropi. Z zahodnimi vetrovi k nam priteka vse bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V Gorskem kotarju je možna kakšna kaplja dežja. V ponedeljek bo v krajih južno in vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno, predvsem v severni Hrvaški bo lahko občasno rahlo deževalo. Drugod bo dokaj sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.