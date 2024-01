Girona le s točko proti zadnji Almerii

Madrid, 14. januarja - Nogometaši Girone so na tekmi 20. kroga španske lige igrali neodločeno 0:0 z zadnjeuvrščeno Almerio. Kljub spodrsljaju so začasno skočili na prvo mesto lestvice, saj nogometaši madridskega Reala ta konec tedna igrajo na zaključnem turnirju španskega superpokala in bodo tekmo tega kroga igrali pozneje.