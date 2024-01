Ameriški lunarni modul bo verjetno zgorel v Zemljini atmosferi

Washington, 14. januarja - Ameriški zasebni lunarni modul Peregrine, ki bi moral pristati na Luni, a so misijo opustili zaradi okvare, zdaj potuje proti Zemlji in bo verjetno zgorel v atmosferi, so danes sporočili iz podjetja Astrobotic. Tako ne bo mogoč niti morebiten "trdi" pristanek na Luni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.