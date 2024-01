Kilde operiran, a s celimi kostmi

Wengen, 14. januarja - Norvežan Aleksander Aamodt Kilde se po hudem padcu pred ciljem sobotnega smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Wengnu v Švici dobro počuti. Kildeja so operirali v bolnišnici v Bernu, v padcu je dobil ureznino na nogi, izpahnil si je tudi ramo, a ni doživel zloma, tudi kolenske vezi so zdržale, so sporočili iz norveške zveze.