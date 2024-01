Dallas izgubil dvoboj z New Orleansom

Dallas, 14. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma izgubili proti New Orleans Pelicans s 108:118. Zvezdnik Dallasa Luka Dončić drugo tekmo v nizu ni igral zaradi zvitega gležnja. Novinec Jordan Hawkins je z rekordom kariere v NBA, 34 točkami, vodil sedem igralcev New Orleansa z dvomestnim številom košev.