Novi zmagi za ACH in Calcit

Ljubljana, 14. januarja - Odbojkarji so odigrali prvi grog drugega dela prvenstva. V modri skupini vse bolj kaže, da bosta pred končnico imela najboljši izhodiščni položaj ACH Volley in Calcit. Tokrat so Ljubljančani v Murski Soboti s 3:1 ugnali Panvito Pomgrad, Calcit pa je bil na derbiju z istim izidom boljši od Maribora.