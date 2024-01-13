Izidi deskanja v Scuolu
Davos, 13. januarja - Izidi paralelnega veleslaloma v Scuolu in vrstni red v deskarskem svetovnem pokalu.
* Izidi: - moški: 1. Benjamin Karl (Avt) 2. Tim mastnak (Slo) 3. Andreas Prommegger (Avt) 4. Roland Fischnaller (Ita) 5. Arvid Auner (Avt) 6. Elias Huber (Nem) 7. Aaron March (Ita) 8. Žan Košir (Slo) 9. Edwin Coratti (Ita) 10. Daniele Bagozza (Ita) ... 21. Rok Marguč (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Benjamin Karl (Avt) 273 2. Edwin Coratti (Ita) 214 3. Maurizio Bormolini (Ita) 189 4. Andreas Prommegger (Avt) 178 5. Roland Fischnaller (Ita) 160 ... 7. Žan Košir (Slo) 153 10. Tim Mastnak (Slo) 125 27. Rok Marguč (Slo) 32 - ženske: 1. Lucia Dalmasso (Ita) 2. Jasmin Coratti (Ita) 3. Tsubaki Miki (Jap) 4. Claudia Riegler (Avt) 5. Elisa Caffont (Ita) 6. Cheyenne Loch (Nem) 7. Tomoka Takeuchi (Jap) 8. Melanie Hochreiter (Nem) 9. Theresia Ramona Hofmeister (Nem) 10. Sabine Schöffmann (Avt) ... - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ramona Hofmeister (Nem) 329 2. Lucia Dalmasso (Ita) 305 3. Tsubaki Miki (Jap) 176 4. Sabine Schöffmann (Avt) 170 5. Jasmin Coratti (Ita) 163 ... 14. Gloria Kotnik (Slo) 70