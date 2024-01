Posamični zlati odličji v Francijo in Belgijo, v parih najboljši Italijani

Kaunas, 13. januarja - V Kaunasu se je končalo evropsko prvenstvo v umetnostnem drsanju. Med posamezniki je prvak postal Francoz Adam Siao Him Fa, med posameznicami Belgijka Loena Hendrickx, pri plesnih parih sta slavila Italijana Charlene Guignard in Marco Fabbri, pri športnih parih pa njuna rojaka Lucrezia Beccari in Matteo Guarise.